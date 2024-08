Violencia de género: ¿Cuál es el procedimiento de denuncias en Neuquén?

Tras el escándalo nacional que generó la denuncia de la exprimera dama Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género, el Noticiero Central de Canal 24/7 estuvo en diálogo con la titular de la Unidad Fiscal especializada en este tipo de casos en Neuquén. Carolina Mauri está a cargo de la Unidad de Violencia de Género y Doméstica de la Fiscalía Especializada del Ministerio Público, y detalló cómo es el procedimiento para estas denuncias en la provincia.

En principio, Mauri comenzó diciendo que la regulación en la provincia de Neuquén para casos de violencia de género es "bastante similar" a la Ley nacional de Protección Integral a las Mujeres: "Rige la Ley 26.485, y en la provincia se rige a través de dos leyes que adhieren o toman pautas de la ley nacional, con procedimientos similares". Citando el ejemplo de la denuncia de la exprimera dama contra el expresidente Fernández, ejemplificó que hay medidas cautelares dispuestas por el juez y que "en la provincia de Neuquén está regulado" ese mismo accionar ante un hecho similar.

Sobre la denuncia de Fabiola contra Alberto Fernández, señaló que "lo que pone de manifiesto este caso es justamente que la violencia no tiene clase social. La violencia de género es una manifestación del patriarcado que implica a toda la sociedad en todas sus clases. Me parece que hay determinados grupos sociales que quizás tienen otras herramientas para gestionar esta violencia.

Respecto a la ex primera dama, apuntó que "está en otro país, no tiene contacto directo con esta persona. Su gestión de la situación fue alejarse porque tiene los medios económicos para mantener este alejamiento que, a diferencia de otras mujeres que tienen recursos escasos, no tienen esa posibilidad y en muchos casos dependen del agresor (que es su pareja) y que la violencia se reproduzca y escale. La única posibilidad que alguien ponga un límite a esta violencia termina siendo recurrir al Estado".

El procedimiento del MPF para casos de violencia de género en Neuquén

Respecto al procedimiento legal para casos de violencia de género en Neuquén, Carolina Mauri detalló que "no es necesario que haya un delito" para que se ejecuten las medidas de protección, ya que "no siempre los actos que se cometen con violencia de género son además delitos". De lo contrario, explicó, "sería muy injusto para una mujer tener que acreditar que fue víctima de un delito para lograr la protección, ya que lo primero que se busca con esta ley es el dictado de medidas cautelares a fines de evitar que continúen los actos".

Posteriormente, la titular de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Doméstica explicó que hay varios tipos de violencia, la psicólogica, física y económica: "La violencia psicológica puede encuadrar un delito de amenazas, la violencia física en un delito de lesiones, y la violencia económica en general comprende a daños (por ejemplo, romperle el celular para incomunicarla). Ya cuando hay un delito, interviene la fiscalía", esgrimió.

Además, Mauri señaló que la Ley provincial 2785 Contra la Violencia Familiar, "nos autoriza a que si una persona pone en conocimiento un delito, podamos tomar estas medidas cautelares de manera inmediato y se pone en conocimiento del juzgado de Familia, que trabaja coordinadamente con la Oficina de Violencia de Género, que son como el despacho de los juzgados para después hacer el control de esa medida".

