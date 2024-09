Cada vez es más tensa la relación de Weretilneck y UnTER

El vínculo entre la gestión del gobernador Alberto Weretilneck y UnTER no pasa por uno de los mejores momentos. Este fin de semana, el mandatario fue abordado por representantes del gremio en el contexto del aniversario de la ciudad de Jacobacci. En el encuentro le entregaron un petitorio con una serie de reclamos: mejorar las condiciones edilicias de las escuelas, terminar con los despidos arbitrarios y los cierres de cargos, entre otras cuestiones.

Weretilneck mantuvo un tenso diálogo con la secretaria general de Jacobacci, Paola Loncón. “No estoy de acuerdo con que hay ajuste en Río Negro, tienen el mejor sueldo del país, 30% por encima de la inflación. No pusimos el presentismo, no quitamos el Fondo de Incentivo Docente, tenemos residencias y escuelas abiertas para que tengan trabajo. No cerramos ninguna escuela”, le expresó el gobernador.

“Si quieren ajustes, vamos hacer, vamos a poner el presentismo. Ustedes no pueden negarse a que se controlen las faltas. Se aíslan de la sociedad, se alejan de la sociedad. Por eso gana Milei: gana Milei porque la gente los mira cómo se están manejando, cuando tienen el privilegio de tener su sueldo el tercer día de cada mes y el mejor sueldo del país”, manifestó Weretilneck

Ocuparon el Ministerio de Educación

Durante este lunes, integrantes del Consejo Directivo Central de UnTER ingresaron intempestivamente en la sede de Educación, en Viedma y en la Vocalía del Consejo Provincial de Educación y permanecieron durante varias horas ocupando el edificio. “Reclamamos la derogación de las resoluciones 5153/24 y 5154/24, emitidas unilateral y arbitrariamente que imponen un sistema de auditorías privatizado que va en contra del Régimen de Licencia docentes. También exigimos que se dé respuesta a los reclamos presentados por cientos de compañeros de toda la provincia a quienes se les rechazaron injustificadamente licencias médicas”, explicó Gustavo Cifuentes, el secretario adjunto.

Por la tarde, Educación difundió un documento de repudio con motivo del accionar violento, el ingreso intempestivo, la agresión verbal a trabajadores y funcionarios, la rotura de vidrios y empapelado a edificios públicos llevado adelante por representantes de UnTER en distintas sedes de la cartera educativa en Viedma.

Señalaron que "las violentas acciones del gremio incluyeron la toma del edificio del Consejo Provincial de Educación por espacio de varias horas. El gobierno reafirma su compromiso al diálogo y la búsqueda de consensos, siempre en el marco del respeto y la búsqueda de soluciones conjuntas, y repudia firmemente estos actos violentos que atentan contra el personal y edificios públicos".