Saloniti: "No comparto la forma del Estado nacional de retirarse"

Luego del cuestionamiento de vecinos de San Martín de los Andes que se oponen a la implementación del estacionamiento medido en la localidad cordillerana, el intendente Carlos Saloniti aseguró que comenzará a aplicarse el próximo 30 de septiembre.

El intendente explicó en radio Mitre Patagonia que todos los procedimientos legales se realizaron como corresponde y la normativa ya fue aprobada por ordenanza y por Decreto Municipal, por lo tanto no hay nada que impida implementarla.



¿Va a implementar finalmente el servicio de estacionamiento en San Martín de los Andes?

Vivimos momentos de tensión como se ha visto en todos lados, pero nos tomamos esta semana para terminar de delinear la ampliación de beneficios que fuimos trabajando con la empresa en función un poco de los planteos que hemos tenido. La idea es que empiece a aplicarse a partir del 30 de septiembre. Hemos incorporado que el jubilado con un vehículo no pague el estacionamiento, el nivel de tolerancia lo pasamos a 15 minutos sin tener que pagar, y por supuesto el descuento a los residentes, que podría ser entre el 10 y 20%. Esto es algo que estamos terminando de alinear.

¿Va a escuchar esos nuevos reclamos de los vecinos que siguen juntando firmas y convocando a marchas?

Hace 10 años San Martín de los Andes viene trabajando en distintas gestiones tratando de instrumentar el estacionamiento medido. Se aprobó por ordenanza por unanimidad en noviembre del año pasado. Se hizo la licitación en marzo y se trabajó, se habló y se fue comentando lo que se iba a hacer todo el año. El mecanismo que están implementando los vecinos es un mecanismo que establece la carta orgánica. Eso está bien, porque son las herramientas que brinda la carta orgánica para la participación ciudadana frente a alguna norma jurídica, pero lo que no está bien es lo que pasó el jueves. Eso no está bien.

¿Qué pasó el jueves?

El jueves vinieron acá al municipio. No querer estacionamiento medido vale cualquier cosa. El respeto tiene que estar siempre, pero para todos porque sino eso se transforma en una lucha del ojo por ojo y diente por diente. Tiene que ser una cosa respetuosa porque no sirven esos métodos.

¿Cómo evalúa esta oposición al estacionamiento que ha surgido en San Martín de los Andes? ¿Si corresponde a algún sector político en particular?

Yo lo veo como vecinos que tienen su mirada sobre este tema. No lo veo como una cuestión política. Pasó en otras ciudades cuando se empieza a implementar una medida que cambia un poco el eje de la comodidad que tenía dejar un auto estacionado 5 o 6 horas y que no importe nada. Hay que entender que San Martín de los Andes empezó siendo un pueblo hace muchísimos años y hoy es una ciudad que no para de crecer. Entonces también hay que tomar este tipo de decisiones para determinar cómo ordenamos una ciudad que ya no es una aldea de montaña. El estacionamiento medido tiene tres objetivos: poder tener un plan de ordenamiento vehicular que es fundamental, el otro es el sostenimiento y la oxigenación para lo que es la tarifa del transporte público. Con la nueva medida lo primero que se va a hacer es poder darle gratuidad a todos los estudiantes de San Martín de los Andes, pero fundamentalmente incentivar el ordenamiento del tránsito porque estacionar es un caos. Creemos que es una medida que se pensó, que se trabajó.

¿Hay otras áreas donde no siempre se meta la mano en el bolsillo del contribuyente?

Durante mi gestión hicimos todos los recortes que teníamos que hacer, pero hay una escasez financiera real. Podrán disentir conmigo, pero lo que es claro es que el país siempre tuvo para avanzar tres motores, me refiero a la presencia del Estado. Hoy hay un motor que se retiró, el motor nacional no está más en la protección integral de los niños, no está más en los comedores, no está más en el transporte público, no está más en las obras. Bueno, y eso tiene un efecto. Nosotros crecimos con que el Municipio ponía la tierra, la Provincia la infraestructura y la Nación las viviendas, pero eso ya no está.

Yo no comparto la metodología ni la forma del Estado Nacional de retirarse, de creer que todos los que hacemos política somos los peores, y que somos una casta. Yo no comparto eso, porque eso le hace mucho mal a la sociedad, porque muchas cosas se apalancan en función de eso y eso no genera un equilibrio social. Eso genera tensión social, generan problemas sociales. Me parece una guerra entre los que venimos trabajando hace mucho, dando lo mejor que podemos. Entonces creo que hay que trabajar en equipo, como siempre se hizo y buscar alternativas.

Yo les puedo asegurar que si nosotros no buscábamos estas alternativas nos quedamos sin transporte público por que tuvimos dos licitaciones y no se presentó nadie. Entonces el tema es muy profundo. Por supuesto que hay medidas que son antipáticas y seguramente habrá gente que pensará distinto que yo, pero estamos tratando de encontrar un equilibrio en un contexto muy complejo.