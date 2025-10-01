La Municipalidad de Neuquén lanzó una advertencia urgente a la comunidad ante la aparición de personas que, haciéndose pasar por podadores autorizados, intentan estafar a los vecinos mediante maniobras fraudulentas. Estos falsos trabajadores se comunican por teléfono o mensajes, solicitando datos personales bajo la excusa de actualizar el registro municipal.

La situación fue detectada tras múltiples denuncias de vecinos que recibieron llamados o enlaces digitales que simulaban ser trámites oficiales. Al acceder, las víctimas sufrían el robo de datos personales, una práctica delictiva cada vez más frecuente que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

Desde el municipio recalcaron que no se están realizando actualizaciones del registro de podadores por medios virtuales ni telefónicos, y que todo trámite relacionado se lleva a cabo únicamente de manera presencial en los canales oficiales. Esta medida busca proteger la información de los vecinos y evitar que caigan en estafas.

Ante esta modalidad delictiva, la Municipalidad solicita a la población estar alerta y no brindar ningún tipo de información personal ante contactos sospechosos. Asimismo, se recomienda realizar la denuncia correspondiente en caso de recibir este tipo de comunicaciones.