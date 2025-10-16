Después de permanecer varias semanas en Argentina, Maxi López retornó a Suiza para reencontrarse con su esposa, Daniela Christiansson, y su hija, en medio de numerosas especulaciones sobre una supuesta crisis en su relación.

La modelo sueca, quien se encuentra en la etapa final de su embarazo, compartió en sus redes sociales una foto donde se ve al empresario abrazando a su hija Elle, demostrando que la familia permanece unida a pesar de los rumores.

Durante su estadía en Buenos Aires, López acompañó a su hijo Valentino en una operación tras una lesión y participó en el programa Masterchef Celebrity. Estas actividades generaron versiones acerca de una posible distancia con Daniela Christiansson.

Donde hubo fuego...

Además, la cercanía del exfutbolista con Wanda Nara, con quien comparte el reality de cocina en Telefé, despertó aún más comentarios sobre la situación de la pareja, aunque Christiansson publicó en sus historias: “Por fin, una semana así juntos”.

La ausencia de Maxi en Suiza coincidió con el avanzado embarazo de Daniela, lo que aumentó la preocupación de sus seguidores y avivó los rumores de crisis. A esto se sumó la exposición mediática de su vínculo con Wanda Nara, madre de sus hijos mayores, con quien compartió momentos familiares en Buenos Aires.

Antes del regreso de López, Christiansson aclaró la situación con un mensaje público: “Maxi está volviendo, y eso nos pone muy contentas. No, no estoy enojada. Sé bien cuáles son sus objetivos al estar lejos de nosotras en este momento, incluso estando yo embarazada”.

La modelo agregó: “Las razones son grandes, y sus objetivos son más grandes de lo que muchos pueden imaginar. Hay toda una estrategia detrás, que tomamos juntos, y él conoce bien los límites. Sé que jamás haría algo que pudiera ponernos en riesgo o hacernos mal. Tomamos esta distancia por un bien mayor“.