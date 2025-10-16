Un hecho que conmocionó a los vecinos de González Catán, en La Matanza, ocurrió el viernes 10 de octubre por la noche cuando Damián Luque, un reconocido profesor de bachata, fue víctima de un intento de secuestro cerca de la comisaría local.

El episodio se desarrolló alrededor de las 22:15, a solo ocho cuadras de la dependencia policial, mientras Luque se dirigía a un cumpleaños. Según la denuncia presentada y las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el profesor solicitó un viaje mediante una aplicación desde su casa hacia Villa Dorrego, pero el chofer tomó un camino diferente al previsto.

Los hechos delictivos parecen no descender

En sus propias palabras, Luque relató: “Cuando bajo, noto que tengo a dos personas atrás y dos adelante. Tres hombres me abordaron, me amenazaron con un arma e intentaron meterme en un auto mientras me tapaban la cara”. Los agresores intentaron introducirlo en un Fiat Cronos gris plomo mientras le gritaban: “Quedate quieto, subí al auto o te matamos”.

Durante el forcejeo, los delincuentes le sustrajeron una mochila que contenía 20 mil pesos y documentación. Sin embargo, Luque pudo liberarse al golpear a sus atacantes con patadas y logró llegar a la comisaría para pedir auxilio.

Director del estudio Studio 4 Tiempos en el centro de González Catán, el profesor decidió suspender sus clases y cerrar temporalmente el lugar tras el suceso. En sus reflexiones compartió: “Gracias a Dios estoy bien, con amigos y familia que me acompañan. Es horrible contarlo y haberlo vivido en carne propia. No quiero pensar qué podría haber pasado si lograban meterme al auto”.

Intento de secuestro a profesor en La Matanza

Este violento intento de secuestro encendió las alarmas en la comunidad local y abre un debate sobre la seguridad en la zona. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del ataque.