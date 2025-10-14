¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 14 de Octubre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
PRESUPUESTO EDUCATIVO

El paro nacional docente tuvo una adhesión superior al 90% en Río Negro

La jornada de protesta convocada por CTERA se cumplió este martes con movilizaciones en toda la provincia. UnTER reclamó aumento salarial y anunció congreso provincial para la próxima semana

Por Fabian Rossi
Martes, 14 de octubre de 2025 a las 12:23
PUBLICIDAD
Los docentes manifestaron en la Ruta Nacional 22

Este martes se concretó el paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), con una adhesión superior al 90% en Río Negro. La medida de fuerza incluyó movilizaciones, radios abiertas y panfleteadas en distintos puntos del territorio provincial, en reclamo por mejoras salariales, restitución de fondos nacionales y defensa del régimen previsional docente.  UnTER acompañó la jornada y anunció la realización de un congreso provincial la próxima semana.

La convocatoria nacional se incluye en un contexto de ajuste presupuestario y desfinanciamiento educativo, según denunciaron los gremios. Entre los ejes del reclamo se destacan la exigencia de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el pago de sumas adeudadas, el aumento del presupuesto educativo y mejoras laborales para el sector. CTERA reafirmó su compromiso con una escuela pública, democrática y federal

En Río Negro, las actividades comenzaron desde temprano en tres regiones. En Roca, se realizaron concentraciones simultáneas en calle Mendoza y Ruta 22 con las seccionales de Regina, Almafuerte y Roca. Y en San Juan y Ruta 22 las seccionales de Catriel, Cinco Saltos, Cipolletti y Allen. Ambas columnas confluyeron en Avenida Roca y marcharon hasta la delegación de ANSES. En Viedma, la concentración fue a las 10 en la Plaza San Martín, con presencia de delegaciones de toda la Zona Atlántica y del Valle Medio.

Las manifestaciones se concentraron en las oficinas de ANSES

En la Zona Andina, la seccional El Bolsón se movilizó a la oficina de ANSES, mientras que en Bariloche se definieron acciones en asamblea. El plenario resolvió una concentración masiva en el Centro Administrativo con distribución de panfletos y posterior marcha. En toda la provincia se replicaron actividades gremiales, caravanas y radios abiertas en defensa de la educación pública y los derechos docentes.

Desde UnTER se reiteró el pedido de aumento salarial y se confirmó la convocatoria a un congreso provincial para la próxima semana, donde se analizará la continuidad del plan de lucha y las condiciones laborales en el contexto actual.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD