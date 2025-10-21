Coraje neuquino: salvó a tres personas en el lago Correntoso, mientras disfrutaba del ‘finde’ con sus hijos

Lo que iba a ser una tarde tranquila a orillas del Correntoso terminó con un rescate que aún emociona a toda la comunidad. Mariano Giraldi, vecino de Villa La Angostura, salvó la vida de tres personas que habían caído al lago mientras navegaban en kayak sin chaleco salvavidas.

“Fue este domingo, a las 16.30. Vi que una pareja estaba muy cerca de la orilla. Justo ahí estaban jugando mis hijos con una tabla para hacer SUP, por eso los miraba cada tanto. En una de esas miradas, ya no vi a la pareja. Uno de mis amigos me dijo que habían salido sin chalecos, así que me puse alerta… hasta que vi las cabezas subiendo y bajando entre las olas” recordó, en declaraciones periodísticas.

Entonces no lo dudó. Dejó sus cosas, tomó su kayak y remó hacia ellos. El agua estaba helada. Cuando llegó, la mujer apenas podía mantenerse a flote y su pareja trataba de sostenerla. “Le pasé mi chaleco para que se agarrara, pero ya estaba muy débil. Intenté subirla al kayak, pero casi me vuelca. En ese momento vino otro muchacho para ayudar, pero también entró sin chaleco y terminó cayendo al agua”, relató.

Conmovedor rescate

Con tres personas aferradas a su bote, la escena se volvió crítica. Giraldi pidió a su hijo, desde la orilla, que trajera más chalecos. “No podía girar el kayak hacia tierra, así que empecé a remar de espaldas. Fueron unos 350 metros, hablándole todo el tiempo a la chica para que no se durmiera. Le gritaba que aguantara, que ya salía. Estaba muy mal, pero no soltó la soga del kayak”, contó.

Cuando por fin tocaron fondo, Giraldi y el novio de la joven la levantaron entre los dos. “Ya estaba casi inconsciente. Si pasaban dos minutos más, la historia habría sido otra”, dijo con la voz entrecortada.

En la orilla, otros vecinos ayudaron a asistirla y, poco a poco, la mujer recuperó el conocimiento. Todo terminó bien, pero el mensaje de Mariano quedó claro:

“Vi a muchas personas sin chaleco. Ojalá esto sirva para que la gente tome conciencia. El lago es hermoso, pero no perdona la imprudencia” reflexionó.