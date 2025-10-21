Gol romántico de Yamal y triplete de Fermín: Barcelona arrasó 6-1 en la Champions

Barcelona dio un espectáculo en la Champions League al aplastar 6-1 a Olympiacos en Montjuic, por la tercera fecha del torneo más prestigioso de Europa. La joven estrella Lamine Yamal se destacó al convertir un penal y dedicarlo a su novia, la cantante argentina Nicki Nicole, presente en la tribuna. Además, Fermín López se llevó todas las miradas con un hat-trick, mientras Marcus Rashford anotó un doblete.

A pesar de las siete bajas que presentó el conjunto azulgrana, Raphinha, Dani Olmo, Robert Lewandowski, Gavi, Christensen y los arqueros Joan García y Ter Stegen y la presencia de un Ferran Torres renqueante, el Barça logró imponer su jerarquía en el marcador.

El primer gol llegó tras una jugada iniciada por Balde y finalizada por Fermín López con la zurda, poniendo el 1-0. Sin embargo, el equipo no encontraba comodidad frente a la presión de los griegos, que generaban algunas oportunidades de peligro. Rashford y Dani García tuvieron chances que Casadó logró desviar.

Fermín volvió a aparecer con su magia antes del final del primer tiempo, definiendo con clase tras una combinación con Pedri y Rashford. El descuento visitante llegó tras un penal polémico sancionado por el VAR, convertido por Ayoub El Kaabi (2-1), y la expulsión del argentino Santiago Hezze dejó a Olympiacos con diez jugadores.

En la segunda mitad, Yamal se convirtió en protagonista al anotar desde el punto de penal, dedicando su gol a Nicki Nicole (3-1). Rashford amplió la ventaja con un disparo potente desde el área (4-1), y una brillante jugada de Roony Bardghji permitió a Fermín cerrar su triplete (5-1). Rashford cerró la cuenta con un potente remate desde la frontal (6-1), sellando un festival de goles y emociones para el público local.

Con esta victoria, Barcelona respira y recupera confianza de cara a su próximo desafío en el Bernabéu, mientras Yamal se afirma como una de las jóvenes promesas más destacadas del club y de la Champions League.