Neuquén y Río Negro buscan más peso en el Congreso

Los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, mantuvieron un encuentro clave con sus principales candidatos a senadores y diputados nacionales. El objetivo fue avanzar en una agenda conjunta que represente los intereses regionales en el Congreso Nacional y fortalezca el trabajo coordinado de ambos distritos.

Durante la reunión, los mandatarios destacaron la importancia de que Neuquén y Río Negro trabajen unidos, especialmente en temas como energía, producción y desarrollo. Figueroa subrayó que “es fundamental que nuestras provincias aporten lo que el país necesita”, y reclamó una nueva ley de coparticipación que repare desigualdades históricas.

Participaron del encuentro los candidatos por La Neuquinidad: Julieta Corroza, Juan Luis ‘Pepé’ Ousset, Karina Maureira y Joaquín Perren; y los postulantes de Juntos Defendemos Río Negro: Facundo López, Andrea Confini y Pablo Muena. La intención es que ambas fuerzas impulsen una voz patagónica en el Congreso que defienda los intereses locales.

Figueroa remarcó que las regalías hidrocarburíferas deben ser tratadas como una compensación al trabajo sobre recursos no renovables, y no como un privilegio. “Hace décadas que la ley de coparticipación no contempla esta diferencia, y es hora de cambiarlo”, indicó. También subrayó la necesidad de representantes comprometidos con Neuquén, no con intereses centralistas.

Por su parte, Weretilneck afirmó que ambas provincias comparten una visión común basada en el desarrollo energético, productivo y exportador. Aseguró que “cuando las decisiones se toman desde el territorio, los resultados benefician a nuestra gente”, y propuso consolidar una representación con identidad propia en el Congreso.

Ambos gobernadores coincidieron en que la alianza política entre Neuquén y Río Negro tiene un carácter histórico y estratégico, impulsada por la necesidad de monetizar la producción regional a través del acceso al mar y la infraestructura portuaria. “Tenemos mucho para crecer en conjunto”, concluyó Figueroa, mientras que Weretilneck enfatizó que “la defensa del federalismo se ejerce con hechos, trabajo y unidad”.