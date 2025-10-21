Nuevas pistas en Chubut: hallan fogatas cerca del vehículo de la pareja desaparecida

La búsqueda de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la pareja de jubilados desaparecida en Chubut hace más de una semana, sumó en las últimas horas un indicio esperanzador. Investigadores hallaron rastros de fogatas en el Cañadón Visser, muy cerca de la camioneta abandonada que fue encontrada días atrás.

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó que este nuevo hallazgo abre la posibilidad de que la pareja esté con vida y se encuentre acampando a la espera de auxilio. “La única esperanza que tenemos es que haya algún lugar que tenga agua dulce, que hayan tenido algún alimento, porque de hecho lo llevaban. Acá hay varias vertientes”, señaló.

Iturrioz explicó que el terreno es extremadamente inhóspito y de difícil acceso, y que el operativo requiere una logística compleja: “El viaje diario para retomar la búsqueda demanda una hora y media hasta el lugar partiendo de Comodoro. Ya estamos en el campo iniciando el rastrillaje que a partir de ahora será por cuadrículas”.

De qué se trata la nueva hipótesis

Gracias al hallazgo de la camioneta, las autoridades determinaron que la pareja dejó dentro del vehículo elementos clave para su supervivencia, como conservadora, armas y provisiones. “Debían haber llevado lo justo, eran personas de avanzada edad. Yo calculo que ellos salieron livianos”, señaló el ministro.

En paralelo, la Fiscalía trabaja en todas las líneas posibles:

“Hay causas en paralelo, desde una desaparición simple hasta un potencial homicidio. La única precisión objetiva es que han desaparecido, que no hay huellas y no las encontramos. Tenemos todas las hipótesis abiertas”, concluyó Iturrioz.

La búsqueda continúa con intensidad, con equipos especializados cubriendo cada tramo del territorio por cuadrículas, mientras la esperanza de encontrarlos con vida sigue firme.