La rionegrina accidentada en México regresará este fin de semana a la Argentina en vuelo sanitario

Luego de varios días de incertidumbre y evaluaciones médicas, la familia de Karina Rott —la mujer accidentada en México— confirmó que se realizará el traslado sanitario hacia Argentina durante el fin de semana. La decisión fue tomada tras analizar los riesgos junto a especialistas y familiares, en un proceso que incluyó estudios complementarios, consultas médicas y gestiones logísticas. Mely Rott, hermana de Karina, explicó los motivos de la decisión y agradeció el acompañamiento recibido.

“Esto no es tan simple como decir ‘la traemos de vuelta y listo’. No. Acá lo importante es hacer lo que sea más seguro para la salud de Kary”, expresó Mely. Detalló que inicialmente se había descartado el traslado por el riesgo de que las astillas de una vértebra fracturada pudieran tocar la médula y generar daños irreversibles. Sin embargo, la doctora del avión sanitario explicó que el equipo puede minimizar los riesgos mediante una inmovilización total durante el viaje. “La decisión final debía ser de Kary y de nosotros, su familia”, agregó.

Además, se evaluó un hematoma cerebral detectado en los estudios realizados el día del accidente. “Los doctores nos dijeron que era hematoma debido al golpe, pero para estar seguros le harán otro estudio para ver cómo evolucionó”, señaló Mely. La familia también consideró trasladarla a un hospital privado, pero los médicos de confianza estarán fuera del país hasta después del 5 de noviembre. “Esperar tanto no sería bueno, ya que en el hospital público no está recibiendo el tratamiento adecuado para sus lesiones”, explicó.

Finalmente, los médicos tratantes, el equipo del avión sanitario y el especialista del hospital privado coincidieron en que Karina puede viajar, siempre que se tomen todas las precauciones necesarias para evitar movimientos de rotación y flexión en su columna. “Por eso, tomamos la decisión —junto con Kary, sus sobrinas, su esposo y toda la familia— de darle el OK al traslado”, confirmó Mely. El viaje será de 14 horas, con tres escalas, y Karina irá completamente inmovilizada, monitoreada y medicada sobre una camilla especial con colchón de vacío y tabla rígida.

Mely también informó que viajará hacia México este jueves en un vuelo comercial, ya que los permisos indican que el acompañante debe estar en destino para poder acompañar al paciente durante el traslado. “Prefiero viajar por cuenta propia y ya estar allá cuando sea el traslado. No quiero que Kary viaje sola”, expresó. El traslado sanitario se confirmó tras una reunión de Mely con el gobernador Alberto Weretilneck y depende aún de algunos permisos burocráticos. “Nos llena de fuerza sentir tanto amor y apoyo en este momento tan difícil”, concluyó.