Río Negro gestionará el traslado aéreo de la mujer de Las Grutas que está internada en México tras un accidente

La situación de la vecina de Las Grutas que permanece internada en México tras sufrir un grave accidente dio un giro institucional este lunes, luego de que su hermana, Melly Rott, se reuniera con el gobernador Alberto Weretilneck en San Antonio Oeste. El mandatario se comprometió a gestionar el traslado de la paciente, Karina Alejandra Rott, en un avión sanitario, una medida que podría permitir su atención especializada en Argentina.

“Necesita el parte médico y la autorización del alta médica voluntaria para darle el trámite al avión”, explicó Melly tras el encuentro. La reunión fue posible gracias a la movilización de vecinos de Las Grutas y el acompañamiento institucional de referentes locales. “Debo tramitar el pasaporte desde Provincia, me dijeron que van a agilizar todo. Estoy viajando a Viedma y de ahí a Buenos Aires. Yo viajaré en el avión sanitario hacia México y traeré a mi hermana”, agregó.

El compromiso del gobernador se dio en el contexto de una gestión urgente por parte de la familia, que había denunciado demoras médicas, falta de respuesta de Cancillería y costos inaccesibles en hospitales privados de México.

La paciente presenta fracturas expuestas en ambos pies, lesiones vertebrales y fractura de muñeca tras caerse de un tercer piso mientras disfrutaba de unos días de vacaciones. Los médicos advirtieron que, sin una cirugía urgente, podría perder la movilidad o incluso requerir una amputación. Su hermana había relatado que “estuvo más de 20 horas esperando atención médica” y que “solo se le detuvo la hemorragia” en el primer hospital.

La familia inició una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios, mientras gestionaba asistencia institucional. “Arranqué una colecta y los vecinos se portaron de maravilla”, expresó Melly

Con el respaldo del gobierno provincial, la familia espera concretar el traslado sanitario en los próximos días. La gestión incluye la obtención del pasaporte, la autorización médica y la coordinación logística entre consulados, hospitales y autoridades aeronáuticas. Mientras tanto, Karina permanece internada en el Hospital General Agustín O’Horán de Mérida, inmovilizada y bajo tratamiento paliativo.

