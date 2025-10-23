En Boulevar Amancay Quin al 500, en Junín de los Andes, la tranquilidad se ve afectada por un problema que ya se repite y preocupa a los vecinos: dos perros pitbull que, debido a la negligencia de sus dueños, atacaron en dos oportunidades al perro de Gastón Mesa, quien reside a apenas 40 metros de distancia.

Gastón, dueño de Beethoven, un labrador mestizo de aproximadamente 12 años, relató con angustia lo sucedido en diálogo con Pancho Casado en La Mañana es de la Primera en AM550. "Hace siete meses, a las 6:30, mi esposa se disponía a salir a trabajar cuando alguien dejó el portón abierto y los perros pitbull entraron en nuestra propiedad. Mi perro estaba enfermo, pero pudo defenderse. Fueron minutos angustiantes hasta que logramos separarlos", explica.

A pesar de intentar denunciar el hecho en la policía local, la respuesta fue la desatención y el traslado de la responsabilidad hacia zoonosis de esa ciudad, perdiendo así un valioso tiempo que no ayudó a resolver la situación.

El segundo ataque fue peor

La problemática se repitió este sábado a las 16, cuando nuevamente el portón quedó abierto y uno de los pitbulls escapó para atacar a Beethoven, quien se encontraba en el portón de la casa. "Mi perro está en una situación de salud complicada por la edad y la artrosis. Esta vez el ataque fue mucho más grave, estuvo entre 15 y 20 minutos y tuvimos que intervenir para separar a los perros. Fue un momento de mucha angustia, con vecinos gritando y gente transitando por la calle", contó Gastón.

La agresividad del pitbull fue tal que un vecino tuvo que usar una picana eléctrica para intentar liberar al perro labrador, sin éxito. Finalmente, Gastón y su esposa lograron que suelte a su mascota.

Sin embargo, la respuesta oficial volvió a ser insuficiente. "La policía no quería tomar la denuncia, alegaban que debía hacerse en zoonosis, pero allí tampoco nos dieron la atención necesaria. Tuvimos que recurrir a contactos en redes de protección animal para que finalmente la denuncia fuera aceptada en fiscalía", detalló.

El ataque dejó a Beethoven con heridas y dolor, además del enorme estrés causado. Los gastos veterinarios superaron los 50.000 pesos, incluyendo antibióticos y un informe médico para presentar ante las autoridades.

Las condiciones en la que viven los pitbulls

Gastón denuncia la falta de acción de los dueños de los pitbulls, que mantienen a sus perros encerrados en un espacio reducido, tapados con media sombra, sin que reciban la luz del día y con un comportamiento agresivo y nervioso. "Los perros están encerrados 24 horas, pero cuando los dueños descuidan el portón, salen disparados a atacar lo que se cruce", advirtió.

Además, comenta que el peligro no solo corre para su perro: "Ese día casi atacan a un caniche que por milagro escapó".

La familia Mesa reclama respuestas y acciones concretas de las autoridades municipales y policiales para evitar que esta situación vuelva a repetirse y para que los dueños de estos perros respondan por la responsabilidad que tienen sobre animales potencialmente peligrosos.