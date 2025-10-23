Tras conocerse la baja de Rodrigo Battaglia por un desgarro en el día de ayer, en Boca hoy la principal preocupación pasa por su reemplazante de cara al encuentro con Barracas Central, el próximo lunes. Claudio Úbeda y su cuerpo técnico barajas opciones y son tres los futbolistas se disputan ser el acompañante de Leandro Paredes el medio ante el Guapo.

El que pica en punta es Ander Herrera, quien ya dejó atrás las lesiones musculares que lo marginaron durante varios meses y sumó minutos en los últimos tres partidos del Xeneize en el Torneo Clausura. El español ingresó promediando el segundo tiempo ante Defensa y Newell's, donde dejó buenas sensaciones y viene de jugar los últimos 10 minutos en la derrota ante Belgrano. Si bien no está decidido, el ex Athletic Bilbao y PSG llevaría la delantera en la consideración del DT.

El otro que aparece como opcion es el chileno Williams Alarcón, que iba a reemplazar a Paredes en el partido con Barracas antes de que el mismo fuera aplazado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Por último aparece Milton Delgado, quien obtuvo el Balón de Bronce por su muy buena actuación con Argentina en el Mundial Sub-20, donde se colgó la medalla de subcampeón. El joven de 19 años perdió terreno desde la llegada de Russo después de ser uno de los más destacados del ciclo de Fernando Gago. Cuando arribó el nuevo DT, quedó relegado al banco de los suplentes y apenas jugó un partido de titular e ingresó desde el banco en otros tres.