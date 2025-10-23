Deuda narco: el móvil del crimen del reginense en Rawson

La justicia avanza y cada detalle apunta a lo mismo: el crimen del reginense Mario Giannobile en Rawson, fue un ajuste de cuentas, narco.

Giannobile, oriundo de Regina, tenía antecedentes por venta de drogas. Su reciente traslado a Puerto Madryn podría haberlo puesto en medio de disputas territoriales y deudas. Es más el último dato que manejan los investigadores es un informe de un control policial en las Mil Viviendas de Trelew, dónde le encontraron unos pocos gramos de marihuana, y no quedó detenido.

El cuerpo fue encontrado maniatado y envuelto en una frazada, con golpes visibles en cabeza y rostro. El modo en que fue dejado en la playa de Magagna, entre rocas y barrancos, sugiere que los responsables querían enviar un mensaje, más que ocultar el crimen.

Mario Daniel Ginnobile de 38 años tenía antecedentes narcos

Fuentes policiales confirmaron que los investigadores trabajan sobre varios sospechosos vinculados al narcotráfico, rastreando vínculos y movimientos recientes de Giannobile. Cada declaración y evidencia se analiza con lupa para dar con los autores materiales e intelectuales del homicidio.

Mientras la investigación continúa, la familia de Giannobile espera recibir justicia. La policía y el Ministerio Público Fiscal mantienen la causa bajo reserva, pero todos los indicios apuntan a que el crimen tiene origen en viejas cuentas pendientes del narcotráfico.

En Rawson y Puerto Madryn, el temor crece. La muerte de Giannobile no solo deja un cuerpo entre las rocas, sino también un mensaje oscuro: el narco no perdona y cada ajuste se cobra con brutalidad.

La autopsia confirmó que el cuerpo presentaba lesiones contuso-cortantes, irregulares y de profundidad que le habrían sido causadas usando una roca o una maza..

Tenía cortes en los brazos, al menos dos fracturas en la parte superior del cráneo y en el parietal derecho. Además, “hematomas en la mejilla derecha, la nariz, en el pómulo izquierdo, como también cortes del lado izquierdo del rostro”, de acuerdo con el informe preliminar elaborado por los médicos forenses.

Estaba maniatado de pies y manos con pedazos de tela, envuelto en una manta polar, que a su vez estaba sujeta con un cinto.

Los investigadores creen que los asesinos intentaron arrojarlo al mar, pero la marea se encargó de sacar el cuerpo y depositarlo en un acantilado donde fue encontrado.