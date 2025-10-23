Un fuerte olor a pescado en descomposición invade la zona del Dique Ballester, generando preocupación entre los vecinos, ya que es un hecho que se repite. La fuente del mal olor proviene de la creciente cantidad de carpas abandonadas sobre el asfalto por pescadores que, al no obtener el rendimiento esperado en su jornada, dejan las especies muertas en el asfalto, lo que provoca un foco de contaminación.

A medida que las temperaturas aumentan, una correntada nauseabunda se extendiendo en el sector entre Vista Alegre y Barda del Medio, donde el abandono de las carpas se volvió habitual. La descomposición de los peces generó un ambiente insalubre, exacerbando el malestar de los vecinos y turistas que suelen visitar la zona.

Frente a esta situación, varios residentes de la zona hicieron un llamado en las redes sociales para exigir a las autoridades locales y a la Dirección de Fauna que implementen controles más estrictos.