En días marcados por hechos angustiantes en los ríos de la región, guardavidas de Neuquén capital tuvieron una rápida y destacable intervención en uno de los balnearios.

La tarde de este martes, tres jóvenes se divertían con cámaras infladas para disfrutar del Limay en el Albino Cotro. Esos elementos sirven para mantenerse a flote pero son frágiles, y sufrieron pinchaduras. La corriente imposibilitó que pudieran salir por sus propios medios, por lo que tuvieron que solicitar asistencia.

Los guardavidas que forman parte del Operativo Balneario y que trabajan en ese lugar actuaron rápidamente para poder asistirlos. Con el uso de una moto de agua pudieron evitar que la situación tuviera un desenlace peor.

Desde el 15 de noviembre hay presencia en los puntos más concurridos del río Limay. Desde el 1 de diciembre, la temporada oficial cubre los cinco balnearios habilitados: Valentina Brun de Duclot, Sandra Canale, Gustavo Fahler, Albino Cotro y Solalique, además de zonas de recreación como Isla Verde, Isla 132 y Linares al fondo.