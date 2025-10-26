Juan Martín votó en Roca: “La gente manda, y tenemos que tomar nota”

Con los nervios de quien siente que se cierra una etapa, el candidato a senador del PRO, Juan Martín, votó esta mañana en la Escuela 42 Roca, como ya es una constante, lo hizo muy rápido, sin cola y con una escasa cantidad de gente en el establecimiento. “Con nervios, como el final de un camino que fue muy intenso”, reconoció apenas salió del cuarto oscuro.

El dirigente del macrismo rionegrino hizo una evaluación del proceso electoral y criticó el comportamiento de sus competidores:“Todos los candidatos se excedieron de la veda". Pero esto no fue un impedimento para que haga una refleción sobre lo que aportarán los resultados de esta elección: "La ciudadanía está dando un mensaje, son los que mandan y tenemos que tomar nota y obrar en consecuencia”.

Martín destacó además la implementación de la Boleta Única de Papel, un sistema que se utiliza por primera vez en elecciones nacionales y que, según dijo, “es muy bueno, muy rápido”. Sin embargo, advirtió que la novedad complica las proyecciones: “El sistema, por ser nuevo, es impredecible para los encuestadores. Nadie puede asegurar cómo se va a comportar el voto”.

El postulante del PRO también apuntó contra la lógica de la grieta política y defendió la participación ciudadana por encima de los intereses partidarios: “Lo más destacable es que la gente vaya a votar, que vote lo que quiera, pero que concurra porque es lo que nos iguala. Los candidatos que marcan la elección como polarizada son los que necesitan de la grieta para sobrevivir”.

Finalmente, repudió el violento ataque que sufrió Pablo Cervi, otro de los candidatos rionegrinos:“Repudio lo que le pasó a Pablo. No tengo claro que sea un mensaje político, pero que le pase justo a él en estas circunstancias amerita una investigación seria”.