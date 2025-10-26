¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 26 de Octubre, Neuquén, Argentina
ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025

Confini votó en Cipolletti: “La democracia se celebra participando”

La candidata a senadora nacional por Juntos Defendemos Río Negro, Andrea Confini, votó en Cipolletti y celebró la jornada electoral como una “fiesta democrática”. En su primera elección como candidata, destacó el compromiso con el proyecto provincial que impulsa junto a Weretilneck, y remarcó el impacto de los desarrollos energéticos y mineros en Río Negro.

Por Fabian Rossi
Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 10:42
Andrea Confini, candidata a Senadora por Juntos Defendemos Río Negro, llegó temprano a la Escuela Secundaria Rionegrina 35 de Cipolletti. Saludó, esperó su turno y votó. Lo hizo con una sonrisa amplia y un mensaje claro: “La democracia se celebra participando”.

Definió la jornada como una “fiesta”, y no fue solo una frase. “Hoy se vive con mucha expectativa y entusiasmo”, dijo, mientras vecinos entraban y salían del establecimiento escolar. No es una más: es su primera vez como candidata, y eso se nota en el tono, en la mirada, en el modo de agradecer.

“Es un gran desafío y un enorme compromiso. Estoy muy agradecida de poder acompañar a Alberto, a Facundo y a Juan Pablo en este proyecto tan importante para la provincia”, expresó, con la convicción de quien conoce el territorio y lo ha recorrido desde su rol como secretaria de Energía. No es casual: detrás suyo hay proyectos energéticos y mineros que ya generan empleo y desarrollo en Río Negro.

Minutos antes, en la misma escuela, había votado el gobernador Alberto Weretilneck. También habló de participación, de renovar el diálogo y de fortalecer el rumbo del país. Confini y Weretilneck coincidieron en algo más que el lugar: compartieron la emoción de vivir una jornada especial junto a quienes los acompañan en la gestión provincial.

