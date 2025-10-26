Ariel Rivero votó en Villa Manzano y pidió “un triunfo de los valores y la honestidad”

El candidato a senador nacional por Primero Río Negro, Ariel Rivero, votó esta mañana en la Escuela 122 de Villa Manzano, acompañado por su hija Agostina. Con su habitual tono sereno pero firme, el dirigente destacó la importancia de ejercer el derecho al voto y dejó un mensaje cargado de sentido provincialista: “Siempre es importante poder manifestarse cívica y democráticamente. Espero que sean muchos los rionegrinos y rionegrinas que adopten esta decisión y que lo hagan a favor del desarrollo de la provincia, pensando en el presente y en sus hijos y nietos”.

Rivero lidera un partido que apoya las ideas de Javier Milei, aunque decidió no integrar la alianza de La Libertad Avanza por la presencia de Lorena Villaverde, con quien mantiene profundas diferencias a raíz de su pasado y las causas de presunto narcotráfico que se hicieron públicas en las últimas semanas. Esa decisión lo dejó fuera de la estructura libertaria formal, pero no lo alejó del electorado que busca un cambio radical en la política nacional.

El exintendente de Campo Grande se mostró “orgulloso por el camino recorrido” y agradeció a los vecinos “por el afecto y la predisposición” durante la campaña. “Escucharon nuestra propuesta y nuestro proyecto de provincia para 2027. Agradezco a mi equipo de trabajo, a nuestros referentes y también a los periodistas que nos abrieron las puertas de sus medios para poder expresarnos”, remarcó.

Al ser consultado sobre sus expectativas, Rivero aseguró que su espacio “hizo todo lo que estaba a su alcance y más”. “Primero Río Negro es un partido nuevo, nacido y criado con conducta, responsabilidad y mucho respeto. Espero que este domingo el triunfo sea de los valores, la honestidad y la transparencia, para poder mejorar este proceso de cambio que necesita el país”, sostuvo.

También valoró el nuevo sistema de votación con boleta única, que se implementa por primera vez en la provincia. Consideró que “es más rápido y transparente” y expresó su deseo de que “pueda utilizarse en 2027 para las elecciones provinciales”.

Antes de retirarse del establecimiento, Rivero dedicó unas palabras de solidaridad al diputado neuquino Pablo Cervi, quien sufrió un violento asalto en su domicilio. “Me solidarizo con él y su familia. Es necesario que las autoridades de Neuquén y de Río Negro se ocupen con urgencia de resolver los problemas de seguridad que sufrimos, que lamentablemente cada vez tienen mayores niveles de violencia”, señaló.