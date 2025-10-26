Lorena Villaverde rompió la veda y pidió votar por Milei

Con una mezcla de entusiasmo y desafío, Lorena Villaverde, diputada nacional y candidata a senadora por La Libertad Avanza, rompió la veda electoral este domingo al emitir su voto en Cipolletti. No solo habló de su espacio político, sino que directamente instó a votar por la fuerza que representa, en abierta desobediencia a las normas que rigen durante la jornada de sufragio.

Villaverde llegó al establecimiento acompañada por su hijo y por su ladero Julián Goinhex, quien ofició de chofer. Ella dejó un obsequio a las autoridades de mesa, un gesto que no pasó desapercibido entre los presentes. “Estoy muy emocionada, hoy no es una jornada más: es un día en el que los rionegrinos pueden consolidar lo que propuso el presidente años atrás”, expresó ante los medios, en una frase que dejó en claro su orientación proselitista.

La legisladora aprovechó la ocasión para repasar su campaña y marcar distancia de sus adversarios: “Fueron dos campañas: una de desprestigio y otra por el partido. Yo no hablé de nadie, me dediqué a trabajar por la campaña de La Libertad Avanza. Mañana seguiremos trabajando para hacer un gran proyecto de país, como dice el presidente”.

Villaverde también se refirió a los episodios de violencia política que marcaron el tramo final de la campaña: “Repudio completamente lo que vivió Pablo Cervi y su familia. Fueron dos caras de una misma campaña, una de ellas mostrando violencia hacia él como candidato”.

Sobre su relación con el presidente Javier Milei, fue tajante: “Hoy no hablé con el presidente, pero seguramente más tarde se comunicará con el resto del partido. Hace un rato me mandaron un mensaje donde me llamaron despiadada. Siempre es la mujer la que vive estos agravios. Mis hijos son adolescentes y, sin dudas, son los que más sufren”, declaraciones en la que fijo una postura de víctima por su condición de ser mujer, pero nada dijo de las documentaciones que aparecieron en las últimas semanas sobre sus causas judiciales en Estados Unidos por presunto narcotráfico.

En un tono más personal, Villaverde se mostró desafiante: “Yo puedo caminar con la frente en alto, más allá de una vida con cicatrices y dolores, que en algún momento contaré, aunque no tengo obligación de hacerlo”.

Finalmente, buscó cerrar su intervención con un mensaje de la gestión Milei con la que pretende atraer votos hacia su figura: “Las mayores inversiones del país se hicieron en Río Negro, gracias a decisiones del presidente y del titular de YPF. Las rutas faltan hace 20 años; nosotros estamos hace 20 meses. Vamos a seguir trabajando, por supuesto, porque es la columna vertebral de nuestra provincia, y el presidente está informado del tema. Ahora, veremos qué decide el país y qué modelo de país debe continuar”.