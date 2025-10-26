Neuquén se posiciona como una de las provincias con mayor porcentaje de votación

La Justicia Electoral provincial informó que más del 65% de los neuquinos habilitados para votar ya emitieron su sufragio a minutos de que cierren las votaciones. El dato, confirmado por la Dirección Nacional Electoral (DINE), dependiente del Ministerio del Interior, muestra una participación muy por encima del promedio nacional, que hasta el mismo corte registraba alrededor del 58% del padrón.

De acuerdo con los informes oficiales, Neuquén se posiciona como la segunda provincia con mayor porcentaje de votación del país, sólo superada por Tucumán.

Las autoridades electorales señalaron que se espera que el nivel de participación continúe aumentando hasta el cierre de los comicios, previsto para las 18.

El alto nivel de concurrencia fue destacado por los fiscales y autoridades de mesa, quienes subrayaron la normalidad y agilidad del proceso electoral en la mayoría de las escuelas neuquinas.

En Neuquén (con 581.437 votantes) hubo 1.747 mesas, distribuidas en 334 escuelas y otros establecimientos asignados.



En la provincia, los comicios renovarán:

Tres bancas del Senado que dejarán Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Lucila Crexell.

Tres de las cinco bancas en Diputados que dejarán Tanya Bertoldi, Osvaldo Llancafilo y Pablo Cervi.

Participan cinco partidos y tres alianzas para la categoría de Senadores (8 listas) y seis partidos y tres alianzas para Diputados (9 listas).

El sistema de reparto establece que el partido o alianza ganador obtendrá dos bancas en la Cámara Alta, mientras que en Diputados se aplicará un criterio proporcional según la diferencia de votos.

