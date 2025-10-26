Más de 280 neuquinos retiraron sus nuevos DNI para votar este domingo

En el marco de las elecciones legislativas 2025, las oficinas del Registro Civil funcionaron con horarios y modalidades especiales esta jornada. Durante los días previos fueron llegando tandas de documentos tramitados en distintas seccionales, llegando casi a 3.000 ejemplares.

La gran mayoría de estos nuevos DNI fueron entregados días atrás, y este domingo cerca de 280 fueron retirados en la capital provincial. Dos oficinas estuvieron disponibles de 8 a 18. En la zona oeste, la seccional del barrio San Lorenzo entregó los documentos tramitados en Gran Neuquén, ETON, Progreso y Hospital Heller. En tanto las zonas este, sur y centro estuvieron concentradas en la Dirección Provincial.

Mariana Núñez, directora provincial de Registros Civiles, destacó que además registraron una gran cantidad de consultas, enfocadas en qué ejemplar era válido para votar, cómo justificar la inasistencia, y algunos reclamos por aquellos DNI que no llegaron a tiempo.

Núñez resaltó que quedó una importante cantidad de documentos sin retirar, por lo que cada persona que realizó el trámite deberá acercarse a la seccional donde lo solicitó para poder obtenerlo.