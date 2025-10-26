La Libertad Avanza afirma que la elección es ”pareja” a nivel nacional

La cúpula de La Libertad Avanza (LLA) afirmó hoy que el resultado de las elecciones legislativas a nivel nacional será “parejo” pero destacó la performance libertaria en provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza.

Así lo pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes del partido libertario, que de todos modos reconocía una eventual derrota ante el peronismo por “más de 10 puntos”,

No obstante, LLA esperaba un resultado nacional “parejo”, según aseguraron las fuentes en diálogo con esta agencia.

El partido libertario aguardaba además guarismos del “38.5%” en distritos como Entre Ríos, Mendoza y Chaco.

Por su parte, el presidente Javier Milei llegó al Hotel Libertador antes de las 19 donde se emplazó el bunker de La Libertad Avanza.

El mandatario hizo su ingreso a las 18.50 a la sede de campaña y saludó a algunos simpatizantes que se habían apostado tras las vallas.