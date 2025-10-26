Comenzó el recuento de votos en Neuquén ¿A qué hora se conocerán los resultados?

En la provincia de Neuquén ya comenzó el recuento de votos de las elecciones legislativas nacionales, en las que el país eligió 127 diputados y 24 senadores para renovar parcialmente el Congreso de la Nación.

Los comicios cerraron a las 18 en todo el territorio nacional, y según informó el Ministerio del Interior, los resultados oficiales comenzarán a publicarse a partir de las 21. Se estima que, para entonces, el recuento provisorio permitirá vislumbrar una tendencia consolidada hacia la medianoche.

Durante la jornada, los ciudadanos de todo el país votaron con la boleta única de papel, que debutó a nivel nacional y fue implementada con éxito, destacándose por la agilidad en el proceso y la reducción de demoras en los centros de votación.

En Neuquén, las autoridades de la Justicia Electoral provincial informaron que el escrutinio se desarrolla con normalidad y bajo los protocolos establecidos. El recuento contempla tanto los votos de la Cámara de Diputados como los del Senado.

En la provincia, se registró el 60 por ciento de asistencia a las urnas en el norte neuquino, según informó AM550 y el canal 24/7, que sigue el escrutinio minuto a minuto en todo el país.

Resultados oficiales

La Dirección Nacional Electoral (DINE), dependiente del Ministerio del Interior, lanzó además la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, donde los ciudadanos pueden seguir en tiempo real el avance del recuento provisorio. La plataforma permite consultar los resultados por provincia, por categoría electoral, por mesa y acceder a los telegramas digitalizados que se contabilizan durante la noche.

Con una participación que superó el 65% en Neuquén —una de las más altas del país—, se espera que el escrutinio avance con rapidez y que los primeros resultados muestren una tendencia clara en las próximas horas.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, confirmó esta tarde que los primeros resultados de las elecciones legislativas se darán a conocer a las 21.

Desde el Correo Argentino, Catalán consignó que se registraron votos en “109.000 mesas” escrutadas en alrededor de “17.500 establecimiento” a lo largo y ancho de todo el país.