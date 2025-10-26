Rolando Figueroa: “Vamos a seguir construyendo este proyecto para Neuquén”

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, reconoció este domingo por la noche la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas y felicitó a la diputada Nadia Márquez, que se consagró senadora nacional por el espacio libertario.

En declaraciones a la prensa, Figueroa sostuvo que los comicios “se eligieron con una mirada nacional”, aunque destacó el desempeño alcanzado por La Neuquinidad, el frente oficialista provincial. “Vamos a seguir construyendo este proyecto para el pueblo de Neuquén”, afirmó.

El mandatario provincial agradeció a todos los integrantes de su lista y felicitó especialmente a Julieta Corroza y Karina Maureira, quienes asumirán como senadora y diputada nacional, respectivamente.

“Agradezco a todos los integrantes de la lista y felicito a Julieta Corroza y Karina Maureira. En estos comicios no se plebiscitaba la gestión provincial”, advirtió Figueroa.

El gobernador consideró que en estas elecciones “estaba en juego lo que le queda de apoyo al Gobierno nacional y cómo quedan sus bancas en el Congreso”. En ese sentido, señaló que “hay que establecer un nuevo diálogo” y que desde su espacio político “llevarán propuestas al Congreso, pero principalmente defenderán los intereses de Neuquén”.

La felicitación a Nadia Márquez

Figueroa confirmó que se comunicó con Nadia Márquez para reconocer su triunfo. “Acabo de llamar a Nadia Márquez para felicitarla. El gobierno nacional hizo una muy buena elección en el país, y nosotros estamos conformes con lo que hicimos en Neuquén”, señaló.

El mandatario agregó que su espacio logró “imponer una mirada desde Neuquén en casi todas las localidades, con intendentes y militantes de base”.

“En el interior existe un vínculo más estrecho, donde le importa mucho la relación con el territorio y no tanto lo nacional”, destacó.

Finalmente, Figueroa subrayó que la prioridad de su gestión sigue siendo provincial: “Nuestra mirada está en Neuquén. Ya sabíamos que la disputa en estas elecciones iba a ser con La Libertad Avanza. Cuando se elija qué provincia o qué ciudad queremos, la gente va a pensar en Neuquén y en cada una de esas ciudades”, concluyó.

El gobernador agradeció también “a todos los que han sido candidatos” por La Neuquinidad, y aseguró que el espacio continuará fortaleciendo su proyecto político con foco en la provincia.