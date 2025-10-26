En Neuquén se impuso La Libertad Avanza

En una conferencia de prensa realizada minutos antes de las 20.30, el gobernador Rolando Figueroa reconoció la derrota ante La Libertad Avanza que consiguió que Nadia Márquez y Pablo Cervi ocupen bancas en el Senado de la Nación.

En tanto, el mandatario provincial felicitó a Julieta Corroza por lograr su banca en la Cámara de Senadores de la Nación por el frente La Neuquinidad.

Por otra parte, Karina Maureira ocupará una banca en la Cámara de Senadores.

Junto a Figueroa se encontraba el intendente Mariano Gaido, Corroza y Juan Luis "Pepé" Ousset, quien no consiguió ingresar como senador.



