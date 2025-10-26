"Voy a defender los recursos de Neuquén": Karina Maureira será la primera diputada de la Neuquinidad en el Congreso

Karina Maureira, quien se destacó como periodista en la provincia, será la primera representante de la Neuquinidad en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. A partir del próximo 10 de diciembre, asumirá su banca en el Congreso.

"Estoy aquí para trabajar, porque creo en la política de diálogo, en la expresión de la gente, que es la que elige. Tenemos que seguir trabajando por una provincia que lo necesita", expresó por AM550 y el canal 24/7.

La ficha limpia, una de las propuestas insignia de Maureira, será llevada al Congreso como bandera. En su discurso, Maureira aseguró que su principal objetivo será defender los recursos de Neuquén: "Vamos a defender todos los recursos que quisieron avasallar. Es nuestro deber proteger lo que nos pertenece".

A pesar de las dificultades que plantea el contexto nacional polarizado, Maureira se mostró optimista y agradecida por el apoyo recibido, especialmente en el interior de la provincia. “En cada rincón del interior encontré mucho agradecimiento y demandas claras. La gente sabe lo que necesita y, con mucha responsabilidad, me comprometo a ser lo que la gente pide de la Cámara Baja”, afirmó.

Maureira también subrayó que no podría volver a su trabajo de periodista, ya que considera este nuevo cargo como una responsabilidad absoluta: "Este es un compromiso total. No podría volver a mi trabajo anterior, estoy al 100% en esta responsabilidad."

En cuanto a las expectativas, la nueva diputada reconoció que, a nivel nacional, la contienda fue compleja debido al marco polarizado de la política nacional, pero destacó el gran logro de que Neuquén llegue al Congreso con dos representantes: "Estamos muy contentos de llegar con dos representantes al Congreso. Es la primera vez que la Neuquinidad pisa el Congreso de la Nación y es un momento muy importante para todos los neuquinos".

Más del 65% de los 581.437 electores de Neuquén acudieron a votar en estas elecciones legislativas, según los datos oficiales. En total, se distribuyeron 1.747 mesas en 334 establecimientos educativos y otros puntos asignados para el proceso electoral.