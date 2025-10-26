Iban corriendo picadas y chocaron un auto estacionado en Cipolletti

Este domingo por la noche, un auto estacionado quedó completamente destrozado tras ser impactado por dos vehículos que participaban en una carrera ilegal en Cipolletti. El incidente ocurrió en las intersecciones de las calles Yrigoyen y Kennedy, cuando ambos autos corrían a gran velocidad. Según testigos "de milagro no ocurrió una tragedia".

Uno de los vehículos perdió el control y chocó violentamente contra el auto que se encontraba detenido en la vía pública, dejando daños significativos en el mismo.

Según informó el sitio de noticias Cipo 360, uno de los conductores fue detenido por la policía local, mientras que el otro logró escapar del lugar. Hasta el momento, las autoridades no lograron ubicar al segundo vehículo involucrado en el hecho. Aunque afortunadamente no hubo heridos, los daños materiales fueron considerables y el incidente sigue siendo objeto de investigación.