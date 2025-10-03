Fuego arrasa cerca de Picún Leufú: evacuaron escuela y dos casas quedaron dañadas

En la tarde de este viernes, se desató un incendio en las cercanías de un arroyo en Picún Leufú, que se propagó rápidamente debido al viento.

Dos casas resultaron dañadas por el fuego, mientras que una escuela cercana fue evacuada como medida preventiva. Además, las llamas pusieron en riesgo animales que se encontraban en la zona.

Operativo de bomberos y organismos de emergencia

El combate del incendio cuenta con la participación de Bomberos Voluntarios de Cutral Co, Plaza Huincul, El Chocón y Piedra del Águila, junto con el Servicio de Manejo del Fuego y el Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN).

Se desplegaron drones, ambulancias y camiones forestales para reforzar las tareas de control del fuego. Vecinos y equipos especializados trabajan de manera conjunta para intentar contener el incendio.

Recomendaciones a la comunidad

Desde los organismos de emergencia solicitaron a la población extremar precauciones, respetar las indicaciones y evitar acercarse a la zona afectada mientras continúan las labores de contención.