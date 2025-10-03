Sospechan que el incendio en Valentina Sur fue intencional

El barrio Valentina Sur, en Neuquén, se vio sacudido este viernes por la tarde cuando una densa columna de humo comenzó a levantarse desde una chacra de la zona.

El incendio arrancó en un sector arbolado al fondo del predio, lo que preocupó a quienes estaban cerca. Dos dotaciones de bomberos y empleados del lugar trabajaron con rapidez para contener las llamas antes de que alcanzaran una vivienda vecina que tenía material inflamable.

Aunque el taller principal de la empresa no resultó afectado, el daño fue importante. Lo que más inquieta ahora no es la pérdida material, sino la sospecha de que el siniestro no fue un accidente.

“Por cómo se prendió en varios puntos, creemos que alguien lo provocó”, señaló el dueño del lugar, quien contó que la sequía, las hojas secas y la pelusa en el aire hicieron que el fuego se expandiera con facilidad.

La hipótesis tomó fuerza cuando un trabajador aportó un dato clave: antes de que las llamas se propagaran, escuchó ruidos extraños y vio a una persona corriendo en el sector donde luego comenzó el fuego.

El operativo de los bomberos se complicó por el difícil acceso en la calle San Julián, pero finalmente lograron sofocar el incendio.