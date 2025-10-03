Unión de Santa Fe está frente a uno de esos partidos importantes en el campeonato porque abre la 11ª fecha en lo más alto de la zona A del Torneo Clausura 2025 ante el débil Aldosivi con quien empata 0 a 0.

11 Minutos, se salva Aldosivi. Ataque de Unión por la derecha, centro atrás y el remate de Pittón que da en el travesaño y pica en la línea de gol, Gamba llegó para cabecear, pero lo hizo alto.

9 Minutos. Remate de media distancia por parte de Aldosivi.

19:15 Comenzó el partido. En el comienzo del duelo es empate sin goles en la capital santafesina ante un lleno total.

Formaciones

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizón Rodríguez, Velentín Fascendini, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane, Cristian Tarragona, Lucas Gamba. DT: Leandro Madelón.

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román; Agustín Palavecino, Federico Gino, Roberto Bochi, Tiago Serrago; Facundo De la Vega, Justo Giani. DT: Guillermo Farré.

La previa

Los dirigidos por Leandro Madelón correrán con todas las obligaciones de una victoria que los ponga a salvo en el liderazgo a partir de las 21 y el arbitraje de Andrés Merlos. Aunque todavía lejos de la zona de copas, el objetivo del equipo santafesino estaba puesto en la permanencia y en la necesidad de transitar la competencia sin sufrimientos y en eso está ya que marcha 18 en la sumatoria del promedio.

Su rival, todo lo contrario. Debilitado, con cambios de entrenadores y prácticamente sentenciado. El valor de cada encuentro para el plantel es justamente ese, saber que están mostrándose ante la vista del país, planeando lo que será el futuro laboral de cada uno de ellos.

Guillermo Farré es ahora su nuevo entrenador en una transición que apunta decididamente a la depuración de un grupo de cara a lo que será el 2026, de regreso en la Primera Nacional.

En La Paternal

A la misma hora, en La Paternal, Argentinos Juniors será local de Central Córdoba de Santiago del Estero con arbitraje de Nicolás Ramírez. El cruce es vital no sólo en la pelea por ingresar entre los 8 que irán a playoffs del Clausura, sino también en la lucha por el ingreso a la Copa Libertadores.

En este momento, el Bicho suma 48 unidades en el año, misma cantidad de Boca a quien le estaría arrebatando la última plaza bajo esa estadística. Después hay que esperar porque si River o Rosario central o alguno de ellos mismos se queda con el título, de nada valdrá esta puja.