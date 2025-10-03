este fin de semana en el Alto Valle con su show de stand up, una propuesta que promete risas sin filtro y mucha complicidad con el público. La comediante e influencer Sole Macchi , reconocida en el mundo digital por haber popularizado la ya instaladísima frase “Es viernes y mi cuerpo lo sabe”, desembarcará, una propuesta que promete risas sin filtro y mucha complicidad con el público.

Con una base de seguidores que supera los 650 mil en Instagram y videos que se vuelven virales, Macchi trasladará su humor directo y efectivo de las pantallas a los escenarios de Cipolletti y Neuquén

Unipersonal para reírse de la vida cotidiana

En su unipersonal "Comedy Show", la humorista aborda con desparpajo y acidez los grandes "mambos" de la vida adulta: amores, sexo, celos y las complejas dinámicas de las relaciones tóxicas y las infidelidades.

De las redes al stand up: Sole Macchi llega con su "Comedy Show" sin filtro a Cipolletti y Neuquén

Sole Macchi se destaca por su capacidad de poner en palabras situaciones cotidianas que resuenan especialmente en el público femenino, aunque su invitación a la risa es universal. Tal como lo promociona, el show es una oportunidad para reírse “de ellos, de ellas y de vos”, generando un espacio de catarsis colectiva a través de la comedia.

La comediante mencionó en diferentes entrevistas que su humor nace de la observación y de convertir las propias vivencias, incluso las más difíciles o incómodas, en material gracioso. Este enfoque le permite tocar temas polémicos con una frescura que la ha convertido en un fenómeno de las redes.

Doble fecha en la región

La gira patagónica de Sole Macchi tiene dos paradas confirmadas en el Alto Valle para este fin de semana:

Cipolletti: Se presentará el sábado 4 en el Centro Cultural Roberto Abel (R.A.). El horario está a confirmar.

Neuquén: La cita en la capital será el domingo 5 a las 20 hs en el Casino Magic.

Las entradas para el Sole Macchi - Comedy Show se encuentran a la venta de forma anticipada en las boleterías de cada sala y a través de la plataforma online entradauno.com.