El Heller amplía sus servicios con la nueva Unidad Integral de Diabetes y Heridas Crónicas

El Hospital Dr. Horacio Heller es una institución de referencia en el tratamiento de la enfermedad. El abordaje se desarrolla de manera integral, con un taller que lleva más de una década en actividad, un equipo transdisciplinario para los casos de embarazo, y ahora puso en marcha la Unidad Integral de Diabetes y Heridas Crónicas.

Este espacio reúne a un equipo multidisciplinario de especialistas con el propósito de mejorar la calidad de vida de los pacientes, prevenir complicaciones y optimizar los recursos.

La diabetes mellitus y las heridas crónicas son dos problemáticas de gran impacto en la salud pública del país y la región, con una demanda asistencial creciente. En respuesta a esta necesidad, la nueva unidad integra profesionales de distintas disciplinas: médicas especialistas en diabetología, un cirujano vascular, un traumatólogo, personal de enfermería especializado, nutricionistas, una pediatra, un podólogo, un equipo psicosocial (psicólogo y/o trabajador social) y personal administrativo.

Desde la institución destacan que los objetivos son trabajar de manera conjunta para prevenir complicaciones, mejorar los tiempos de cicatrización, reducir las tasas de amputación y focalizar los esfuerzos en la educación de los pacientes y sus familias, para que el autocuidado sea el eje central del tratamiento.

Diez años de abordaje integral

El Taller de Diabetes se realiza los jueves, en un espacio disponible para la comunidad con un equipo que también aborda especialidades no médicas.

También se destaca el Equipo Transdisciplinario de Diabetes y Embarazo, que desarrolló un cuadernillo con información general y que permite el tratamiento y seguimiento de mujeres con diabetes gestacional y pregestacional.

Otra unidad que funciona desde 2022 y se destaca por su aporte es la de Pie Diabético, que atendió 800 consultas. Atendieron también lesiones de piel de origen vascular.