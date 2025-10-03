La gira por el Alto Valle de Vuelta Canela: un viaje musical que nació en el aula

Alto Valle con un doblete de presentaciones este fin de semana. La propuesta de Filomena, Gora, Lua y Tizán promete un espectáculo lleno de El querido grupo de música infantil " Vuelta Canela " se prepara para cautivar al público delLa propuesta depromete un espectáculo lleno de juego , humor y poesía, diseñado para entretener y educar a los más pequeños, pero también para disfrutar en familia.

Las citas serán el sábado en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) y el domingo en Casino Magic de Neuquén, donde el grupo repasará las canciones más queridas de su ya reconocida trayectoria.

De la escuela al Interés Cultural

La historia de Vuelta Canela, que ya lleva años de recorrido, se gestó en un ámbito inesperado: el aula. Sus integrantes, que compartían un espacio de trabajo en una escuela, descubrieron una mirada en común sobre el arte infantil que los impulsó a componer sus primeras canciones.

En una reciente entrevista en el programa Tardes de Primera, conducido por Huguex Cabrera, los músicos recordaron esos inicios. "Primero empezamos con Filomena, Laura, y yo; y después se sumó Mariano Gora. Ahora también nos está acompañando Martín en la percusión. Y nos conocimos justamente en un espacio de prejardín, un espacio de artístico para chicos bien chiquitos", relataron.

El camino del grupo ha sido una sucesión de "sorpresas", según sus propias palabras. Los mismos compañeros de trabajo fueron sus primeros impulsores: "Cada pasito fue como una sorpresa. Incluso, cuando empezamos nosotros dos (por Filomena y Tizán) en el aula haciendo unas canciones, nuestros mismos compañeros nos decían: 'Pero está buenísimo, hagan un grupo'".

La necesidad de grabar su música surgió de forma natural, ante la demanda del público: "La primera función que hicimos en Córdoba pasó que terminó el show y nos vieron a preguntar '¿Venden los discos?'. Y ahí nos dijimos 'grabemos en disco'. Pero claro, ya teníamos todo un espectáculo armado con canciones propias. Y nosotros arrancamos en una era que no están todavía las redes, ni siquiera YouTube", rememoraron, dando cuenta de su larga trayectoria.

Un repertorio que educa y conquista generaciones

El show que presentarán en la región es una invitación a recorrer las canciones de sus aclamados discos, como "Viaje al Compás", "Al Vaivén" y "Pasatiempo", que se han convertido en referentes en el ámbito escolar y familiar.

La propuesta del grupo, que combina música y teatro en un formato participativo, siempre tuvo un objetivo claro: "educar a través de sus canciones". Esta visión ha sido clave en su éxito y les ha valido importantes reconocimientos, como la declaración de "Interés Cultural" por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que subraya la trascendencia de su aporte artístico y pedagógico.

El cuarteto, que se completa con la percusión de Martín, promete una tarde inolvidable en el Alto Valle, un espacio para cantar, bailar, jugar y emocionarse, reafirmando su lugar como uno de los grupos más populares y queridos de la música infantil.

Información de las funciones

Sábado: Cipolletti, en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC).

Domingo: Neuquén, en Casino Magic.

Para las personas interesadas en participar de este show, puede comprar sus entradas a través del portal Entrada Uno.