Viernes 03 de Octubre, Neuquén, Argentina
Rápida intervención

Susto en Centenario: un equipo doméstico provocó llamas en plena tarde

El siniestro ocurrió en una vivienda de calle Guatemala y, aunque fue controlado rápido, dejó gran preocupación en el barrio.

 

Por Lucas Sandoval
Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 20:01
Bomberos trabajaron en la vivienda para contener el fuego y evitar que se extendiera más allá de la cocina.

La tranquilidad de la tarde del viernes en Centenario se rompió de golpe cuando un repentino incendio obligó a los vecinos de calle Guatemala a llamar a los bomberos.

El fuego se inició pasadas las 15 en la cocina de una vivienda ubicada entre Elías Sapag y Arturo Illia. Todo comenzó con una falla en un termotanque eléctrico, cuya avería provocó un cortocircuito y derivó en llamas que se expandieron con rapidez.

Una dotación de Bomberos Voluntarios llegó enseguida y lo primero fue comprobar que no hubiera personas heridas. Luego, trabajaron para evitar que el fuego se propagara hacia otros ambientes de la casa.

la situación dejó una incógnita que inquieta a los vecinos: ¿cómo pudo fallar un aparato de uso cotidiano y desatar semejante peligro?

Gracias a la rápida intervención, el siniestro quedó controlado en pocos minutos. Sin embargo, la cocina sufrió algunos daños y fue necesario utilizar forzadores de aire para ventilar la zona y despejar el humo acumulado.

