Susto en Centenario: un equipo doméstico provocó llamas en plena tarde

La tranquilidad de la tarde del viernes en Centenario se rompió de golpe cuando un repentino incendio obligó a los vecinos de calle Guatemala a llamar a los bomberos.

El fuego se inició pasadas las 15 en la cocina de una vivienda ubicada entre Elías Sapag y Arturo Illia. Todo comenzó con una falla en un termotanque eléctrico, cuya avería provocó un cortocircuito y derivó en llamas que se expandieron con rapidez.

Una dotación de Bomberos Voluntarios llegó enseguida y lo primero fue comprobar que no hubiera personas heridas. Luego, trabajaron para evitar que el fuego se propagara hacia otros ambientes de la casa.

la situación dejó una incógnita que inquieta a los vecinos: ¿cómo pudo fallar un aparato de uso cotidiano y desatar semejante peligro?

Gracias a la rápida intervención, el siniestro quedó controlado en pocos minutos. Sin embargo, la cocina sufrió algunos daños y fue necesario utilizar forzadores de aire para ventilar la zona y despejar el humo acumulado.