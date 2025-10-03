Internaron a Carlos Saloniti en Neuquén por estudios médicos

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, se encuentra internado este viernes 3 de octubre en una clínica privada de la ciudad de Neuquén, donde se le están realizando una serie de estudios médicos preventivos.

Desde la municipalidad de San Martín de los Andes confirmaron la información a través de un comunicado oficial en horas de la tarde.

“El jefe comunal realizó esta mañana una consulta preventiva y los médicos que lo asistieron ordenaron una serie de estudios que se están realizando este viernes en la Clínica San Agustín de la capital provincial”, indicaron desde el municipio.

Estado de salud y seguimiento

El comunicado municipal no detalló el tipo de afectación en la salud del intendente. Sin embargo, aseguraron que la evolución de Carlos Saloniti y los resultados de los estudios se difundirán únicamente a través de los canales oficiales de comunicación del municipio.