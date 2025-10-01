¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 01 de Octubre, Neuquén, Argentina
ENCUENTRO CLAVE

Provincias patagónicas avanzan en un plan federal de prevención de incendios

Se destacó la necesidad de reforzar medios aéreos y recursos humanos para enfrentar emergencias simultáneas.

Por Redacción

Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 15:48
El gobernador Rolando Figueroa encabezó en Casa de Gobierno una reunión con representantes del gobierno nacional y de las provincias de la Patagonia para coordinar acciones destinadas a prevenir y combatir incendios. El encuentro se realizó en el marco de los Consejos Regionales de Gestión Integral del Riesgo y del Manejo del Fuego.

Participaron del encuentro el director nacional de Prevención y Mitigación de Riesgos, Jorge Heider; el director de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie; autoridades de Parques Nacionales y funcionarios de Río Negro y Chubut. Por Neuquén, asistieron el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y las secretarias de Ambiente y de Emergencias, Leticia Esteves y Luciana Ortiz Luna.

Durante la jornada se presentó el personal y equipos con los que cuenta cada jurisdicción, se analizó la disponibilidad de medios aéreos y se evaluó la temporada alta de incendios 2025-2026. Los funcionarios coincidieron en la importancia de fortalecer la coordinación entre provincias y Nación para mejorar la respuesta ante emergencias.

Nicolini destacó que la región patagónica es especialmente vulnerable frente a los incendios forestales y sostuvo que el trabajo conjunto es la mejor herramienta para dar respuestas rápidas y efectivas. Además, agradeció a los equipos por la labor realizada y subrayó la necesidad de consolidar un esquema de cooperación federal con recursos humanos, logísticos y aéreos.

Por su parte, el director de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie, remarcó que los recursos disponiblessiempre resultan insuficientes cuando los incendios afectan simultáneamente a varias provincias. En este sentido, consideró clave contar con una definición clara y un plan coordinado que permita ser más eficientes en la temporada que se inicia.

Desde Río Negro y Parques Nacionales también se resaltó la necesidad de reforzar medios aéreos, atender el déficit de precipitaciones y avanzar en una agenda de trabajo que contemple medidas urgentes, de corto y largo plazo. Todos coincidieron en que la planificación anticipada y la cooperación interjurisdiccional son esenciales para cuidar a las comunidades y preservar los recursos naturales.

