Neuquén redujo 38% los siniestros viales gracias a las cámaras de control urbano

La Municipalidad de Neuquén, encabezada por el intendente Mariano Gaido, destacó la reducción del 38% de siniestros viales registrados en las esquinas semaforizadas desde la instalación de cámaras y se anunció la instalación de nuevos equipos para el próximo año. También, consecuencia de este programa y del resultado en la baja de incidentes, se trabajará con una gran innovación que es la de semáforos con inteligencia artificial.

La baja de accidentes en la ciudad durante el último trimestre, en comparación con el mismo período del año anterior, se vincula directamente con las cámaras municipales, una herramienta que se consolida como parte del plan integral de ordenamiento y monitoreo urbano que lleva adelante el municipio.

Además, la capital neuquina será una de las ciudades más monitoreadas del país gracias a la proyección de nuevas cámaras, prevista en el presupuesto 2026. “Hoy la ciudad tiene 225 cámaras y en los próximos seis meses está previsto alcanzar las 300”, anunció María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete.

“Las cámaras tienen una doble función en la ciudad muy importante”, expresó la funcionaria. “Una tiene que ver con el control del movimiento vehicular en una ciudad donde ingresan alrededor de 120 mil vehículos y que hay que ordenar, y la otra con el aporte a la seguridad, porque las imágenes quedan grabadas y están disponibles para la Justicia o la Policía cuando se las solicita”.

La funcionaria explicó que el Observatorio Vial municipal registra y analiza los datos de siniestralidad a partir de un sistema que cruza información con los puntos semaforizados y las cámaras instaladas.

De ese relevamiento surge que, durante el trimestre comprendido entre julio, agosto y septiembre de 2024, se produjeron 145 siniestros en esquinas con semáforos, mientras que en el mismo período de 2025 la cifra descendió a 89. “Eso representa una baja del 38%, números reales y concretos”, subrayó Pasqualini, quien destacó que se trata de un indicador objetivo basado en registros propios y verificables.

“Neuquén es una de las ciudades más monitoreadas del país, no solo por las cámaras en la vía pública, sino también por las que están en los colectivos y taxis”, puntualizó.

La secretaria valoró que las imágenes aportan pruebas determinantes ante requerimientos judiciales o policiales y recordó que permiten “a las autoridades avanzar rápidamente en la investigación”.

Pasqualini destacó que el crecimiento del parque automotor exige medidas complementarias. “Somos una ciudad metropolitana y todos los días ingresan 120 mil vehículos. Por eso, el presupuesto contempla avenidas troncales, pavimento y obras que mejoren la conectividad entre los diferentes sectores urbanos”, señaló. Añadió que el ordenamiento del tránsito y la seguridad vial “van de la mano con el desarrollo de una ciudad moderna, monitoreada e inteligente”.

“Estamos trabajando con semáforos con inteligencia artificial, que van a ir cambiando según el flujo vehicular. Es un paso importante hacia una ciudad inteligente y monitoreada”, indicó Pasqualini.

Según explicó, el sistema se implementará por etapas, comenzando por las avenidas de mayor tránsito y extendiéndose luego a otros sectores.

La funcionaria describió que este proyecto es parte del camino a que Neuquén capital tenga un “gemelo digital” que permitirá evaluar distintos aspectos como la movilidad, la recolección de residuos o el desarrollo de edificios, y que es parte de ser una “ciudad inteligente, sostenible y sustentable”.

Finalmente, subrayó que el objetivo municipal es “alcanzar la totalidad de esquinas semaforizadas con cámaras, consolidando un modelo de gestión urbana eficiente, transparente y al servicio de las vecinas y vecinos de Neuquén”.