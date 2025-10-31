“Necesitamos socios y demanda”: Figueroa busca inversiones para Neuquén en Brasil

En el marco de la Offshore Technology Conference (OTC) Brasil 2025, el gobernador Rolando Figueroa encabezó un encuentro con empresarios organizado por la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE)en Río de Janeiro. Allí destacó el potencial energético, turístico y humano de la provincia e hizo un llamado a construir alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo regional.

Durante su exposición, el mandatario sostuvo que Neuquén es una provincia con una enorme diversidad económica. “Además de tener turismo y buena gastronomía, tiene muchísima energía, la mejor energía”, expresó, al resaltar los recursos naturales y humanos que caracterizan al territorio neuquino.

Figueroa planteó que el gran desafío es monetizar los recursos en las próximas décadas. “Necesitamos socios, necesitamos demanda, necesitamos generar el crecimiento. Creo que está todo dado para poder lograrlo”, enfatizó, subrayando el rol de las inversiones como motor del desarrollo.

El gobernador sostuvo que Argentina atraviesa una etapa favorable para la inversión. “Hoy el país tiene un norte, una mirada hacia adelante, y los neuquinos apostamos a que todas las cosas se den”, afirmó, en un mensaje optimista dirigido al empresariado brasileño.

Además, recordó que “la roca está probada, hemos hecho una comarca petrolera, y ahora estamos en condiciones de brindarle a Latinoamérica gas y GNL al mundo”. Con ello, remarcó la oportunidad de exportar energía neuquina y ampliar la participación del país en el mercado internacional.

Finalmente, Figueroa invitó a los empresarios a invertir también en el sector turístico e inmobiliario, destacando “la mayor superficie esquiable del país, nuestros vinos, nuestras truchas y la calidez de nuestra gente”. Concluyó convocando a construir lazos sólidos: “Es un momento muy propicio para hacer un win-win: ganar acá, ganar en Argentina, y lograr que nuestros pueblos vivan mejor”.