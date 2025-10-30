Rolando Figueroa busca inversores para la provincia en Brasil

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, no participa de la reunión prevista en Casa Rosada con el presidente Javier Milei y representantes de entre 15 y 17 provincias. En su lugar, asistió Zulma Reina, vicepresidenta primera de la Legislatura y primera en la línea de sucesión tras la destitución de Gloria Ruiz.

El motivo de la ausencia corresponde a que Figueroa se trasladó a Río de Janeiro, donde promocionará los recursos energéticos, turísticos y productivos de la provincia, destacando la exportación de gas de Vaca Muerta, el turismo de invierno y productos regionales como los vinos patagónicos. Asistirá a la Offshore Technology Conference (OTC) Brasil 2025, acompañado por el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, para presentar a inversores internacionales las oportunidades de inversión en energía y turismo.

La provincia ya se consolidó como referente regional en Oil & Gas en la edición de la OTC de Houston, Estados Unidos, celebrada en mayo, donde participaron más de 50 empresas neuquinas. El stand de la Argentina, gestionado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Exterior (AAICI) y con apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), permitió mostrar la oferta productiva, tecnológica y de servicios, especialmente vinculada a Vaca Muerta, una de las reservas no convencionales más importantes del mundo.

El espacio institucional neuquino fue coordinado por el Centro PyME-ADENEU, dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria, con el objetivo de visibilizar el ecosistema empresarial local y las políticas públicas que fomentan la inversión, incluyendo el programa “Invierta Neuquén”.

Durante la misión en Houston, Rolando Figueroa participó del Bilateral Energy Summit, organizado por la Argentina-Texas Chamber of Commerce, donde presentó proyectos estratégicos para potenciar Vaca Muerta y atraer inversiones en energía no convencional.

Previo al viaje, Figueroa se reunió con el canciller Pablo Quirno, reafirmando la intención de abastecer con gas neuquino al sur de Brasil.