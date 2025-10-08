Un violento accidente de tránsito se registró este miércoles por la mañana en la Ruta 7, entre la rotonda de Vista Alegre Sur y la calle rural 11, donde una camioneta de una empresa petrolera impactó por detrás a un Chevrolet Cruze que, tras el golpe, se despistó y terminó su recorrido contra una alameda y una acequia.

En el hecho se vieron involucrados dos vehículos: una pickup conducida por un hombre de 59 años, y el auto en el que viajaba una mujer de 43 años, domiciliada en Centenario. Según los primeros informes, el siniestro ocurrió en circunstancias que aún son materia de investigación.

Aunque inicialmente se informó que solo hubo daños materiales, la violencia del impacto provocó que la conductora del Chevrolet Cruze debiera ser trasladada al Hospital Dr. Natalio Burd para una mejor evaluación médica, tras sufrir el despiste y posterior choque contra árboles y una zanja de la zona.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 49 de Vista Alegre y personal de Tránsito Villa Obrera, quienes realizaron las pericias correspondientes. El test de alcoholemia practicado al conductor de la camioneta arrojó resultado negativo, según informó Centenario Digital.

Durante el operativo, uno de los carriles en la mano Vista Alegre Sur - Dique Ballester permaneció afectado, ya que la camioneta quedó sobre la calzada con daños visibles en el frente, dificultando la circulación hasta que se retiraron los vehículos involucrados.