La solidaridad de Centenario volvió a decir presente. En apenas unos días, vecinos, amigos y desconocidos se unieron en una campaña solidaria para ayudar a Naymid Arribillaga, la joven de 18 años que sufrió un grave accidente de tránsito y requería cuatro prótesis para una intervención quirúrgica urgente. Gracias a esa cadena de ayuda, la familia informó que ya se reunió la totalidad del dinero necesario.

El gesto colectivo permitió adquirir las prótesis, las cuales serán entregadas al equipo médico este jueves, posibilitando que Naymid continúe con su tratamiento sin demoras. La joven había sufrido múltiples fracturas en una pierna tras el accidente ocurrido el lunes 7 por la noche en el Acceso Jaime de Nevares, frente al CPEM 1, donde la moto en la que viajaba con su pareja impactó contra un automóvil.

Desde el primer momento, la situación generó una gran preocupación en la comunidad. La intervención quirúrgica debía realizarse en menos de 48 horas para evitar el riesgo de amputación, ya que una de las fracturas había comprometido una arteria. La familia necesitaba reunir más de 3 millones de pesos para cubrir el costo de las prótesis, cifra que parecía inalcanzable en tan poco tiempo.

Pero la respuesta fue abrumadora. En redes sociales, vecinos difundieron la campaña, comercios organizaron colectas espontáneas y se multiplicaron los gestos de colaboración. “Gracias, infinitas gracias a todos los que colaboraron. No saben cómo nos alegran el corazón, saber todo el cariño que tienen por Naymid”, expresó emocionada Silvina, la madre de la joven.

A la vez, Silvina hizo una importante advertencia: hay personas que estarían aprovechando la situación para pedir dinero en nombre de Naymid. “Por favor, compartan esto. Ya no es necesario seguir enviando plata. Se recaudó lo necesario para las prótesis quirúrgicas de mi hija”, aclaró, buscando frenar posibles intentos de estafa.