Big Ari abandonó Cuestión de Peso en un escándalo y lanzó fuertes denuncias: “Este programa…”

El martes 7 de octubre, Cuestión de Peso vivió uno de los momentos más tensos de su temporada. Ariel Ansaldo, conocido por el público como Big Ari, decidió abandonar el programa de manera intempestiva tras una fuerte discusión con los profesionales del equipo. Su salida, cargada de enojo y reproches, sorprendió tanto a sus compañeros como a los conductores del ciclo.

La relación entre Big Ari y los médicos ya venía desgastada desde hace semanas. Según trascendió, el participante había manifestado reiteradas veces su incomodidad con el tratamiento y los profesionales asignados. Sin embargo, cada vez que intentaba irse, lograban convencerlo de quedarse. Esta vez, nada detuvo su decisión.

El conflicto estalló cuando su compañero “El Colo” lo expuso al aire, revelando que Ariel no quería atenderse con la nutricionista que le correspondía. Molesto por la situación, Big Ari se defendió con fuerza: “No sé qué hago acá, pensé que íbamos a tener una oportunidad más y me subieron a este quilombo porque no me cambiaron la nutricionista”.

Frente a eso, el doctor Sergio Verón intentó aclarar el asunto, pero la respuesta encendió aún más la furia del participante. “¡Son unos mentirosos! Dos meses hostigándome con que me iba a ir mal, con que iba a fracasar…”, lanzó entre gritos, dejando en claro que se sentía maltratado y desbordado por la presión.

En medio del caos, Big Ari explicó que su pedido de cambio de profesional tenía un motivo emocional. “Estoy harto de pasarla mal en las charlas”, expresó, visiblemente alterado. Acto seguido, anunció su renuncia definitiva: “Llegó el momento, ya está. Es siempre lo mismo. Estoy cansado y quedo muy mal, y yo no soy así”.

Su decisión fue terminante. “No quiero estar más, me quiero ir ahora. Hace dos meses que me la paso dando explicaciones, vine a bajar de peso y a hacer reír a la gente, y me hacen quedar mal”, dijo antes de levantarse del sillón y dirigirse hacia la salida.

Mario Massaccesi intentó despedirlo con respeto y le recordó que las puertas del programa quedaban abiertas. Pero lejos de calmarse, Big Ari lanzó una última frase que dejó helado al estudio: “Este programa me está destripando, no quiero saber más nada”.

El episodio rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su sorpresa y otros debatieron sobre el trato que reciben los participantes en televisión. Lo cierto es que, tras este estallido, el futuro de Big Ari en los medios vuelve a quedar envuelto en la polémica.