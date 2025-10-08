Un efectivo policial que se encontraba de franco fue protagonista de un importante procedimiento que permitió recuperar una camioneta robada en la ciudad de Centenario. El agente, perteneciente a la fuerza de Centenario, advirtió este martes por la tarde la presencia de un vehículo sospechoso que coincidía con la descripción de una Ford Kuga sustraída horas antes en Plottier.

El hecho ocurrió minutos antes de las 20, en la intersección de calles Leopoldo Lugones y Peatonal 8. Pese a estar fuera de servicio, el uniformado no dudó en actuar y rápidamente dio aviso al personal de la Comisaría 52, quienes se acercaron al lugar y procedieron a verificar los datos del rodado.

Con la colaboración del Centro de Análisis Criminal, se confirmó que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente solicitado por la Comisaría de Los Álamos de Plottier. La intervención fue solicitada por la Fiscalía de Robos y Hurtos, en el marco de una investigación en curso por el robo de dicha camioneta.

Gracias a la rápida reacción y compromiso del policía de franco, la camioneta pudo ser recuperada sin incidentes y trasladada a la unidad policial correspondiente, donde se iniciaron las diligencias de rigor para su posterior restitución.