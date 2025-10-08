Un impactante incendio vehicular se registró este martes por la noche, pasadas las 21, sobre la Ruta Provincial 51 en las cercanías de su intersección con la Ruta 8, camino a Loma de la Lata. Una camioneta Dodge Journey fue consumida por completo por las llamas. Afortunadamente, el conductor, oriundo de Cinco Saltos, logró salir a tiempo del vehículo y estacionarlo a un costado de la calzada cuando el fuego ya avanzaba hacia el habitáculo.

Aunque aún se desconocen las causas del siniestro, el rápido accionar del conductor evitó consecuencias personales graves. El hombre no sufrió lesiones y pudo ponerse a resguardo antes de que el fuego se propagara por completo, generando una situación de alto riesgo en una zona con escasa iluminación y circulación limitada a esa hora.

Intervino en primera instancia personal policial de la Comisaría 49 de Vista Alegre y, posteriormente, una dotación de Bomberos Voluntarios de Centenario. Sin embargo, los más de 30 kilómetros de distancia dificultaron una respuesta inmediata y, al llegar al lugar, el rodado ya presentaba daños totales producto del incendio generalizado, según informó Centenario Digital.

Los bomberos trabajaron en tareas de enfriamiento y prevención para evitar que las llamas se extendieran hacia los pastizales cercanos. Aunque no hubo que lamentar heridos, el hecho puso en evidencia la complejidad de brindar una respuesta rápida ante emergencias en zonas alejadas de los centros urbanos.