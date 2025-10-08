Se filtró quién es la primera eliminada de MasterChef y su polémica reacción

A solo una semana del regreso de MasterChef Celebrity a la pantalla de Telefe, los rumores ya comenzaron a encender las redes sociales. Esta nueva temporada, con Wanda Nara al frente y el trío de jurados compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis, promete emociones fuertes desde el primer episodio.

Según adelantó el periodista Nahuel Saa, conocido en las redes como La Criti, una reconocida figura del espectáculo sería la primera en abandonar la competencia. En su cuenta de X, el comunicador aseguró que Marixa Balli no logró superar la primera instancia de MasterChef Celebrity y que su salida estuvo acompañada de un fuerte momento emocional.

“La Cachaca no habría pasado la primera ronda de eliminación. Está muy triste y se la vio llorando en el evento de Fundaleu”, señaló Nahuel Saa, quien además detalló que la cantante habría quedado muy afectada por el resultado.

El periodista incluso citó una frase que habría salido del entorno cercano de Marixa Balli: “Siente que arriesgó todo yéndose a Telefe y ahora se quedó sin nada”. Una declaración que refleja el nivel de frustración que habría experimentado tras su paso por el certamen.

La tensión, al parecer, no fue menor. Días atrás, Ángel de Brito ya había anticipado un conflicto durante la grabación, revelando que Marixa se retiró llorando del estudio luego de un comentario del jurado que no le habría caído nada bien.

“Marixa tuvo un comentario del jurado que no le gustó y se sintió mal. Hubo un chispazo”, expresó el conductor, quien suele tener información de primera mano sobre los realities más populares.

Mientras tanto, las grabaciones continúan y se espera un estreno cargado de dramatismo. El público, fiel a la tradición del programa, ya comenzó a especular sobre quiénes serán los próximos protagonistas de los cruces más picantes.

Todo indica que esta edición de MasterChef Celebrity no solo pondrá a prueba las habilidades culinarias de las figuras, sino también su temple frente a la presión y las emociones que se viven dentro de la competencia. El estreno está previsto para el próximo 14 de octubre.