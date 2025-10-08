Así fue el mega show de Nicki Nicole en Rosario ante 250 mil personas

Rosario fue escenario de una noche irrepetible. Desde temprano, miles de personas comenzaron a llegar al Monumento a la Bandera para ser parte del show más esperado del año. Familias enteras, grupos de amigos y fanáticos con carteles y vinchas con el nombre de su ídola ocuparon cada rincón disponible. El clima de expectativa era palpable: todos sabían que lo que estaba por suceder no sería un recital más, sino que Nicki Nicole explotaría la noche.

La ocasión lo ameritaba. En el marco de los 300 años de la ciudad, la artista nacida en Rosario regresaba a su tierra para brindar su primer show sinfónico, acompañada por la Orquesta Sinfónica Provincial. El Paraná, el Monumento y el cielo anaranjado del atardecer fueron el marco perfecto para un encuentro que unió generaciones.

Antes de su salida al escenario, el público disfrutó de un preludio musical a cargo de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, quienes homenajearon la trova rosarina con clásicos que ya forman parte del ADN cultural de la ciudad. Pero el verdadero punto de inflexión llegó a las 19.45, cuando Nicki Nicole apareció vestida de blanco, iluminando la noche y despertando un rugido colectivo entre los 250 mil asistentes.

El inicio con “Wapo Traketero” fue el primero de muchos momentos memorables. Con arreglos sinfónicos, la canción que marcó su salto a la fama adquirió una nueva dimensión. Siguieron “Colocao”, “Ya No” y “Pensamos”, entre aplausos, lágrimas y un coro unánime que convertía cada verso en un canto compartido. La artista, emocionada, respondía con gestos de complicidad y agradecimiento hacia su público.

A mitad del espectáculo, un cambio de vestuario sorprendió a todos: Nicki Nicole regresó al escenario con un vestido negro de pedrería para interpretar “Tiene mi alma”. El momento fue íntimo y poderoso, con la orquesta en pleno brillo y una puesta visual impactante. El show avanzó entre la nostalgia y la euforia, reflejando el crecimiento y la madurez artística de la cantante.

Entre los guiños más recordados, la artista levantó una réplica de la Copa del Mundo que alguien le alcanzó desde el público, desatando risas y ovaciones. “Argentina y Rosario, papá”, exclamó entre risas, aludiendo también a Lionel Messi, otro orgullo local.

El cierre fue tan emotivo como simbólico. Tras cantar “Parte de mí” entre lágrimas, Nicki Nicole agradeció conmovida y pidió una foto final junto a la multitud y la orquesta. Miles de luces se alzaron en el aire, inmortalizando la imagen de una ciudad unida por la música.

Esa noche, Rosario no solo celebró un aniversario: celebró a una de sus hijas más queridas, que devolvió con su arte todo el amor recibido. Un concierto que será recordado como una postal viva del orgullo rosarino y del poder que tiene volver a casa.

