Vallaron la sede de la Policía Federal en Viedma donde está detenido Fred Machado

Fred Machado, el empresario argentino requerido por la Justicia de Estados Unidos por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude internacional, permanece detenido en la sede de la Policía Federal Argentina en Viedma. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) habilitó su extradición, pero el operativo de traslado aún no tiene fecha confirmada. Mientras tanto, se intensificaron las medidas de seguridad en el edificio ubicado sobre la calle Garrone 129 en la capital provincial donde se encuentra alojado.

La detención de Machado se produjo en el contexto de un pedido de extradición formulado por autoridades judiciales estadounidenses, que lo acusan de integrar una red internacional vinculada al tráfico de estupefacientes y operaciones financieras ilegales. La causa tomó relevancia nacional tras la intervención de la Corte Suprema, que resolvió habilitar el procedimiento de extradición, dejando en manos del Poder Ejecutivo la ejecución final del traslado.

Desde entonces, la delegación de la Policía Federal en Viedma reforzó su dispositivo de seguridad. Un vallado metálico fue instalado en el perímetro del edificio, restringiendo el acceso vehicular y peatonal. Además, se dispuso vigilancia permanente en el ingreso y se limitaron las actividades administrativas habituales. El operativo responde a protocolos de alto perfil, en función de la gravedad de los cargos que enfrenta el detenido y la sensibilidad del proceso judicial en curso.

El caso generó atención no solo por la magnitud de los delitos atribuidos, sino también por el despliegue logístico que implica una extradición internacional. Fuentes judiciales indicaron que el procedimiento requiere coordinación entre Cancillería, el Ministerio de Seguridad y autoridades federales, además de la participación de organismos internacionales. Mientras tanto, Machado permanece bajo custodia, sin acceso a visitas ni contacto externo, en cumplimiento de las disposiciones vigentes.